Луценко: Президент просить активізувати роботу у ВР щодо законопроектів про реінтеграцію Донбасу

"Це стратегія Президента по поверненню в Україну тимчасово окупованих територій, громадян України, які знаходяться на цих територіях. Представлено більше 2000 поправок по законопроекту, тож Президент просить ґрунтовно підійти до цього доленосного закону, під який підв’язані міжнародні санкції, миротворча місія, надання летальної зброї", - сказала вона.

Нагадаємо, у фракції коаліції очікують якнайшвидшого розгляду у ВР законопроекту про реінтеграцію.