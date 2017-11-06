Луценко: Президент просит активизировать работу в ВР по законопроектам о реинтеграции Донбасса

"Это стратегия Президента по возвращению в Украину временно оккупированных территорий, граждан Украины, находящихся на этих территориях. Представлено более 2000 поправок по законопроекту, поэтому Президент просит основательно подойти к этому судьбоносному закону, под который подвязаны международные санкции, миротворческая миссия, предоставление летального оружия", - сказала она.

Напомним, во фракции коалиции ожидают скорейшего рассмотрения в ВР законопроекта о реинтеграции.