Луценко: Президент просит активизировать работу в ВР по законопроектам о реинтеграции Донбасса

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 46748 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 113394 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102278 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105107 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104283 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 90826 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103732 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102015 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Луценко: Президент просит активизировать работу в ВР по законопроектам о реинтеграции Донбасса

Луценко: Президент просит активизировать работу в ВР по законопроектам о реинтеграции Донбасса

Киев  •  УНН

 • 8429 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко просит активизировать работу в парламентских комитетах по законопроектам о реинтеграции Донбасса. Об этом сегодня на заседании согласительного совета ВР заявила представитель Главы государства в парламенте Ирина Луценко, передает УНН.

"Это стратегия Президента по возвращению в Украину временно оккупированных территорий, граждан Украины, находящихся на этих территориях. Представлено более 2000 поправок по законопроекту, поэтому Президент просит основательно подойти к этому судьбоносному закону, под который подвязаны международные санкции, миротворческая миссия, предоставление летального оружия", - сказала она.

Напомним, во фракции коалиции ожидают скорейшего рассмотрения в ВР законопроекта о реинтеграции.

Украинские Национальные Новости

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