Лукашенко забив три шайби у Різдвяному міжнародному турнірі любителів хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент Олександр Лукашенко допоміг команді Білорусії стартувати з виграшу над Об'єднаними Арабськими Еміратами на XIV Різдвяному міжнародному турнірі любителів хокею на приз Президента Білорусі, повідомляє УНН з посиланням на БЕЛТА.
Президент оформив п'ятий і шостий гол білорусів, а за рахунку 6:4, незадовго до завершення періоду, Лукашенко залишився один на п'ятачку біля воріт опонентів і закинув третю свою шайбу в грі.
Окрім того, Лукашенко віддав кілька результативних передач на партнерів, а сам матч закінчився за білорусами – 12:7 (відео можна переглянути тут).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лукашенко хоче легалізувати біткойн у Білорусі
Варто відзначити, що на турнірі також виступають команди Швейцарії, Китаю, Росії, Чехії, Швеції та збірна Балкан.
Додамо, що Різдвяний турнір проводиться з 2005 року. Десять разів переможцем змагань ставала команда президента Білорусії.