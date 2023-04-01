Луганська область: у Троїцькому районі окупанти посилили контррозвідувальний режим
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Троїцькому районі Луганської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника, у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим.
Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах — відключено мобільний зв’язок.
Нагадаємо
Кількість поранених окупантів зростає і впоратися з нею лікарі, які перебувають на окупованій території Луганської області, не здатні. Тому їм на допомогу з рф прибуде ще одна партія медичних працівників.