Луганська область: у Троїцькому районі окупанти посилили контррозвідувальний режим

Деталі

Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника, у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим.

Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах — відключено мобільний зв’язок.

Нагадаємо

Кількість поранених окупантів зростає і впоратися з нею лікарі, які перебувають на окупованій території Луганської області, не здатні. Тому їм на допомогу з рф прибуде ще одна партія медичних працівників.