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Луганська область: у Троїцькому районі окупанти посилили контррозвідувальний режим

Луганська область: у Троїцькому районі окупанти посилили контррозвідувальний режим

Київ • УНН

 • 300383 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Троїцькому районі Луганської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника, у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим.

Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах — відключено мобільний зв’язок.

Нагадаємо 

Кількість поранених окупантів зростає і впоратися з нею лікарі, які перебувають на окупованій території Луганської області, не здатні. Тому їм на допомогу з рф прибуде ще одна партія медичних працівників.

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