Льотчик історичного моноплана загинув під час авіашоу в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Пілот історичного одномоторного літака-моноплана загинув під час авіашоу біля міста Прахатіце в Південній Чехії. Про це повідомила журналістам представник чеської поліції Штєпанка Унліржова, інформує УНН з посиланням також на Radio Praha.
“В результаті катастрофи літака „BETA B 50“, що випускався в 30-х роках ХХ століття, в ході авіашоу загинув льотчик, — зазначила вона. — Причини трагедії розслідує поліція і експерти з безпеки польотів”.
Літак розбився під час виконання демонстраційної польотної програми. Ніхто з глядачів і льотно-технічного персоналу, що забезпечував проведення авіашоу, не постраждав. Після краху моноплана авіашоу було негайно припинено.
Літак, що розбився був наданий музеєм історичної авіатехніки в празькому районі Кбели.
Як повідомляв УНН, порожній літак авіакомпанії Horizon Airlines розбився у штаті Вашингтон у США в п’ятницю ввечері за місцевим часом після того, як був викрадений співробітником з міжнародного аеропорту Сіеттл-Такома.