Летчик исторического моноплана погиб во время авиашоу в Чехии

“В результате крушения самолета „BETA B 50“, выпускавшегося в 30-х годах ХХ века, в ходе авиашоу погиб летчик, — отметила она. — Причины трагедии расследует полиция и эксперты по безопасности полетов”.

Самолет разбился во время выполнения демонстрационной полетной программы. Никто из зрителей и летно-технического персонала, обеспечивавшего проведения авиашоу, не пострадал. После крушения моноплана авиашоу было немедленно прекращено.

Разбившийся самолет был предоставлен музеем исторической авиатехники в пражском районе Кбелы.

Как сообщал УНН, пустой самолет авиакомпании Horizon Airlines разбился в штате Вашингтон в США в пятницу вечером по местному времени после того, как был похищен сотрудником из международного аэропорта Сиэтл-Такома.