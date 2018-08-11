Летчик исторического моноплана погиб во время авиашоу в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Пилот исторического одномоторного самолета-моноплана погиб во время авиашоу близ города Прахатице в Южной Чехии. Об этом сообщила журналистам представитель чешской полиции Штепанка Унлиржова, информирует УНН со ссылкой также на Radio Praha.
“В результате крушения самолета „BETA B 50“, выпускавшегося в 30-х годах ХХ века, в ходе авиашоу погиб летчик, — отметила она. — Причины трагедии расследует полиция и эксперты по безопасности полетов”.
Самолет разбился во время выполнения демонстрационной полетной программы. Никто из зрителей и летно-технического персонала, обеспечивавшего проведения авиашоу, не пострадал. После крушения моноплана авиашоу было немедленно прекращено.
Разбившийся самолет был предоставлен музеем исторической авиатехники в пражском районе Кбелы.
Как сообщал УНН, пустой самолет авиакомпании Horizon Airlines разбился в штате Вашингтон в США в пятницу вечером по местному времени после того, как был похищен сотрудником из международного аэропорта Сиэтл-Такома.