Лондонський "Арсенал" перемігши "Крістал Пелес" піднявся на третю сходинку в АПЛ

"Каноніри" на своєму полі приймали аутсайдерів чемпіонату.

Вже з перших хвилин, лондонці розпочали тиснути на суперника. На 17-й хвилині, нападник "Арсеналу" Олів'є Жиру, ударом п'ятою відкрив рахунок в матчі.

У першому таймі чилійській нападник Алексіс Санчес не скористався нагодою подвоїти рахунок.

Після перерви, гості могли зрівняти рахунок, проте у відповідь отримали гол на 56-й хвилині. Подвоїв рахунок Алекс Івобі.

Як повідомляв УНН, "Манчестер Сіті" очолив рейтинг найбільш марнотратних клубів АПЛ.