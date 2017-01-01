Лондонський "Арсенал" перемігши "Крістал Пелес" піднявся на третю сходинку в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Лондонський "Арсенал" у 19-му турі АПЛ переміг "Крістал Пелес" та піднявся на третю сходинку в турнірній таблиці, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
"Каноніри" на своєму полі приймали аутсайдерів чемпіонату.
Вже з перших хвилин, лондонці розпочали тиснути на суперника. На 17-й хвилині, нападник "Арсеналу" Олів'є Жиру, ударом п'ятою відкрив рахунок в матчі.
У першому таймі чилійській нападник Алексіс Санчес не скористався нагодою подвоїти рахунок.
Після перерви, гості могли зрівняти рахунок, проте у відповідь отримали гол на 56-й хвилині. Подвоїв рахунок Алекс Івобі.
Як повідомляв УНН, "Манчестер Сіті" очолив рейтинг найбільш марнотратних клубів АПЛ.