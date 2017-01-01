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Лондонский "Арсенал" победив "Кристал Пэлэс" поднялся на третье место в АПЛ

Лондонский "Арсенал" победив "Кристал Пэлэс" поднялся на третье место в АПЛ

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Лондонский "Арсенал" в 19-м туре АПЛ победил "Кристал Пэлэс" и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

"Канониры" на своем поле принимали аутсайдеров чемпионата.

Уже с первых минут, лондонцы начали давить на соперника. На 17-й минуте, нападающий "Арсенала" Оливье Жиру, ударом пяткой открыл счет в матче.

В первом тайме чилийской нападающий Алексис Санчес не воспользовался случаем удвоить счет.

После перерыва, гости могли сравнять счет, однако в ответ получили гол на 56-й минуте. Удвоил счет Алекс Ивоби.

Как сообщал УНН, "Манчестер Сити" возглавил рейтинг самых расточительных клубов АПЛ .

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