Лондонский "Арсенал" победив "Кристал Пэлэс" поднялся на третье место в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Лондонский "Арсенал" в 19-м туре АПЛ победил "Кристал Пэлэс" и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
"Канониры" на своем поле принимали аутсайдеров чемпионата.
Уже с первых минут, лондонцы начали давить на соперника. На 17-й минуте, нападающий "Арсенала" Оливье Жиру, ударом пяткой открыл счет в матче.
В первом тайме чилийской нападающий Алексис Санчес не воспользовался случаем удвоить счет.
После перерыва, гости могли сравнять счет, однако в ответ получили гол на 56-й минуте. Удвоил счет Алекс Ивоби.
Как сообщал УНН, "Манчестер Сити" возглавил рейтинг самых расточительных клубов АПЛ .