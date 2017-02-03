Льодові затори на Закарпатті підриватимуть піротехніки
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Рятувальники направили у Рахівський район бригади піротехніків для підриву льодових заторів і звільнення русел річок, йдеться у повідомленні на персональному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, передає кореспондент УНН.
Зранку піротехніки вже працюють у Тячівському, Іршавському та Свалявському районах, де через льодові затори виникла загроза виходу річок із берегів.
У повідомленні зазначено, що станом на 11:00 п’ятниці, 3 лютого, найбільш напружена ситуація із льодоходом склалася в долині Білої Тиси (Рахівський район). У селах Видричка, Розтоки та Богдан утворилися кілька льодових заторів із величезною кількістю брил.
Затори щогодини збільшуються й загрожують виходом річки з берегів і підтопленню житлових будинків. Поблизу с.Ділове на Тисі льодовий затор досяг двох кілометрів завдовжки.
Нагадаємо, станом на 10:00 3 лютого внаслідок танення снігу, утворення льодових заторів на потічках та річках Закарпаття, випадання дощу, підняття рівнів води відбулося підтоплення 87 дворогосподарств та 4 житлових будинків у Перечинському, Іршавському та Тячівському районах.