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Ледовые заторы на Закарпатье будут подрывать пиротехники

Киев • УНН

 • 8432 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Спасатели направили в Раховский район бригады пиротехников для подрыва ледовых заторов и освобождения русел рек, говорится в сообщении на персональном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, передает корреспондент УНН.

Ледовые заторы на Закарпатье будут подрывать пиротехники

Утром пиротехники уже работают в Тячевском, Иршавском и Савеловском районах, где из-за ледовых заторов возникла угроза выхода рек из берегов.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 11:00 пятницы, 3 февраля, наиболее напряженная ситуация с ледоходом сложилась в долине Белой Тисы (Раховский район). В селах Выдричка, Розтоки и Богдан образовались несколько ледовых заторов с огромным количеством глыб.

Пробки каждый час увеличиваются и угрожают выходом реки из берегов и подтоплением жилых домов. Вблизи с. Деловое на Тисе ледовый затор достиг двух километров в длину.

Напомним, по состоянию на 10:00 3 февраля в результате таяния снега, образования ледовых заторов на потоках и реках Закарпатья, выпадение дождя, повышение уровней воды произошло подтопление 87 дворов и 4 жилых домов в Перечинском, Иршавском и Тячевском районах.

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