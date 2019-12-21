"Ліверпуль" вперше в історії став тріумфатором Клубного чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Досі поєдинком "Ліверпуль" – "Сантос" підбіг до завершення 16 розіграш Клубного чемпіонату світу, передає кореспондент УНН.
Основний час не виявив переможця фінальної баталії. Тільки передача Садіо Мане в штрафному майданчику на Роберто Фірміно призвела до голу бразильця на 99 хвилині (в першому екстра-таймі) – 1:0.
Примітно, що для "мерсисайдців" цей титул на КЧС став першим в історії. Раніше, а саме в 2005 році, "Ліверпуль" поступився у фіналі "Сан-Паулу".
Додамо, що найбільш титулованим є мадридський "Реал" – 4 титули, далі йде "Барселона" з трьома і "Корінтіанс" з двома виграшами.