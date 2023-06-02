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Літній сезон “Кіно заради перемоги!”: кіномобіль знову везе українські фільми у військові частини, невеликі міста й села

Літній сезон “Кіно заради перемоги!”: кіномобіль знову везе українські фільми у військові частини, невеликі міста й села

Київ • УНН

 • 363767 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Учора, 1 червня, стартував ІІІ етап Національного туру “Кіно заради перемоги!”, у межах якого українські фільми можуть побачити захисники України у військових частинах та десятки тисяч глядачів у населених пунктах без кінотеатрів. Від червня й до жовтня спеціальний кіномобіль їздитиме невеликими містами й селами, демонструючи українські стрічки, передає УНН.

Деталі

До виїздів також долучаться амбасадори проєкту: Ада Роговцева, Ахтем Сеітаблаєв, Ірма Вітовська, Богдан Бенюк, Олексій Тритенко, а також десятки інших відомих митців. Вони презентуватимуть стрічки та спілкуватимуться з глядачами.

Цитата

“Торік головними цілями кінотуру були об’єднання та кристалізація національної ідентичності. Цьогоріч до них додаються ще мотивація та підтримка. Адже повномасштабна війна – це марафон, який ми маємо витримати. І опорою в цьому стають якраз культура, спільні зустрічі та розмови зі щирими людьми. Працюючи в громадах, ми бачимо, наскільки людям морально складно, тож наша місія – через фільми підтримати й дати надію”, – розповіла Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду “МХП-Громаді”, який другий рік поспіль продовжує підтримувати цей проєкт.

Нагадаємо

Проєкт “Кіно заради перемоги!” стартував 6 серпня 2022 року. Реалізовується в кількох форматах: для показів просто неба - виїзд спеціального кіномобіля в містечка й села в теплий період року; виїзди технічної групи з технічним забезпеченням кінопоказів; дистанційні покази у взаємодії з місцевими активістами та на запити військових частин, медзакладів, інтернатів тощо. У межах кінотуру організатори влаштовують численні зустрічі з кінематографістами, спеціально для військових влаштовуються допрем’єрні покази українських фільмів за участю режисерів, акторів та знімальної групи.

“Завдяки поєднанню різних форматів, з початку Туру, нам вдалося провести 1262 покази 47 українських повнометражних фільмів у 288 населених пунктах та військових частинах 21 області України. Під час дії військового стану та під загрозою ракетних атак це дуже не просто. Але ми бачимо наскільки наш Тур важливий для глядачів, це нас надихає продовжувати і поширювати Тур «Кіно заради Перемоги!»“, – наголосив Андрій Різоль, ідеолог ініціативи, продюсер Туру і голова Асоціації “Дивись українське!”.

Цього року проєкт відзначили на всеукраїнському та міжнародному рівнях. У січні “Кіно заради перемоги!” став переможцем у ренкінгу соціальних ініціатив "Відповідальна країна" в номінації “Підтримка освіти та культури”.

А в березні отримав одну з найпрестижніших у світі нагород у сфері комунікацій – SABRE Awards.

Цією нагородою відзначаються проєкти, які демонструють найвищий рівень стратегічного планування та креативності.

Довідка

Національний тур “Кіно заради перемоги” реалізується за ініціативи Офісу Президента України, Державного агентства України з питань кіно, Асоціації "Дивись українське!" за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" та компанії "Deloitte" в Україні, за сприяння Компанії "Вавілон", Громадської організації "УкрКіноФест", ГО "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії", окремих підрозділів Генерального штабу ЗСУ та Національної гвардії України у взаємодії з обласними військово-цивільними адміністраціями та Національної поліцієї України.

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