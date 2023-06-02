Летний сезон "Кино ради победы!": киномобиль снова везет украинские фильмы в воинские части, небольшие города и села

Детали

К выездам также присоединятся амбассадоры проекта: Ада Роговцева, Ахтем Сеитаблаев, Ирма Витовская, Богдан Бенюк, Алексей Тритенко, а также десятки других известных художников. Они будут презентовать ленты и общаться со зрителями.

Цитата

“В прошлом году главными целями кинотура были объединение и кристаллизация национальной идентичности. В этом году к ним добавляются еще мотивация и поддержка. Ведь полномасштабная война – это марафон, который мы должны выдержать. И опорой в этом становятся как раз культура, совместные встречи и разговоры с искренними людьми. Работая в громадах, мы видим, насколько людям морально сложно, поэтому наша миссия – через фильмы поддержать и дать надежду”, – рассказала Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда “МХП-Громаді”, который второй год подряд продолжает поддерживать этот проект.

Напомним

Проект “Кино ради победы!” стартовал 6 августа 2022 года. Реализуется в нескольких форматах: для показов под открытым небом - выезд специального киномобиля в города и села в теплый период года; выезды технической группы с техническим обеспечением кинопоказов; дистанционные показы во взаимодействии с местными активистами и по запросам воинских частей, медучреждений, интернатов и тому подобное. В рамках кинотура организаторы устраивают многочисленные встречи с кинематографистами, специально для военных устраиваются допремьерные показы украинских фильмов с участием режиссеров, актеров и съемочной группы.

“Благодаря сочетанию различных форматов, с начала Тура, нам удалось провести 1262 показа 47 украинских полнометражных фильмов в 288 населенных пунктах и воинских частях 21 области Украины. Во время действия военного положения и под угрозой ракетных атак это очень не просто. Но мы видим насколько наш Тур важен для зрителей, это нас вдохновляет продолжать и распространять Тур "Кино ради Победы!" – отметил Андрей Ризоль, идеолог инициативы, продюсер Тура и председатель Ассоциации “Смотри украинское!”.

В этом году проект отметили на всеукраинском и международном уровнях. В январе “Кино ради победы!” стал победителем в рэнкинге социальных инициатив "Ответственная страна" в номинации “Поддержка образования и культуры”.

А в марте получил одну из самых престижных в мире наград в сфере коммуникаций – SABRE Awards.



Этой наградой отмечаются проекты, которые демонстрируют высокий уровень стратегического планирования и креативности.

Справка

Национальный тур “Кино ради победы” реализуется по инициативе Офиса Президента Украины, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Ассоциации "Смотри украинское! " при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді" и компании "Deloitte" в Украине, при содействии Компании "Вавилон", Общественной организации "УкрКиноФест", ОО "Союз предпринимателей теле и киноиндустрии", отдельных подразделений Генерального штаба ВСУ и Национальной гвардии Украины во взаимодействии с областными военно-гражданскими администрациями и Национальной полицией Украины.