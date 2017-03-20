Літніх японців закликали обміняти водійські права на здешевлення ритуальних послуг

Той, хто бажає отримати знижку, повинен надати докази, що його водійське посвідчення передане до поліцейського управління.

Знижки також можуть поширюватися на членів сім'ї літнього водія.

У 2015 році в Японії налічувалося близько 4,8 млн власників водійських прав у віці понад 75 років, і в цьому ж році різко збільшилася кількість аварій з участю літніх автомобілістів.

Нині в кількох регіонах країни діє ціла низка заходів з метою заохотити людей похилого віку не сідати за кермо. Зокрема, деякі компанії надають знижки на таксі, продукти харчування або на відвідування громадських лазень в обмін на відмову від водійських прав.

Нагадаємо, вчені Міддлсекського та Бедфордширського університетів працюють над створенням особистих соціальних роботів, які допомагатимуть опікуватися людьми, що живуть у будинках для осіб похилого віку чи в притулках. Роботи полегшуватимуть виконання щоденних обов'язків, стежитимуть за прийомом ліків, а також даватимуть розраду тим, кому самотньо.