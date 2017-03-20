Пожилых японцев призвали обменять водительские права на удешевление ритуальных услуг

Тот, кто желает получить скидку, должен предоставить доказательства того, что его водительское удостоверение передано в полицейское управление.

Скидки также могут распространяться на членов семьи пожилого водителя.

В 2015 году в Японии насчитывалось около 4,8 млн владельцев водительских прав в возрасте более 75 лет, и в этом же году резко увеличилось количество аварий с участием пожилых автомобилистов.

Сейчас в ряде регионов страны действует целый ряд мероприятий с целью поощрить людей пожилого возраста не садиться за руль. В частности, некоторые компании предоставляют скидки на такси, продукты питания или на посещение общественных бань в обмен на отказ от водительских прав.

Напомним, ученые Миддлсекского и Бедфордширского университетов работают над созданием личных социальных роботов, которые будут помогать заботиться о людях, живущих в домах престарелых или в приютах. Работы будут облегчать выполнение ежедневных обязанностей, следить за приемом лекарств, а также давать утешение тем, кому одиноко.