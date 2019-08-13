Літаки глави МЗС Німеччини двічі ламалися дорогою у США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Техніки ВВС ФРН, які обслуговували переліт глави МЗС Хайко Маасу в Нью-Йорк, усунули дві несправності на двох урядових літаках за добу. Міністр у підсумку дістався до США з двогодинним запізненням, повідомила у вівторок в Twitter прес-служба люфтваффе, передає УНН.
Перед відправленням із Берліна зламався урядовий літак Airbus A321. Дефект був зафіксований на вентиляційному клапані, розташованому на крилі. Маас в результаті вилетів іншим бортом із запізненням на півгодини.
Під час дозаправки в аеропорту Рейк’явіка технікам довелося усувати несправність вже на запасному літаку. “Дефект заправної панелі затримав виліт Хайко Мааса з аеропорту”, — йдеться в повідомленні.
Маас прилетів до Нью-Йорка для участі в засіданні РБ ООН. З Нью-Йорка він відправиться до Канади
Інциденти, пов’язані з технічними неполадками, для німецького урядового авіапарку не є рідкістю. Один тільки Маас був змушений чотири рази за останні півроку коригувати розклад з цієї причини. Найбільш резонансний випадок стався з бортом канцлера ФРН Ангели Меркель 29 листопада минулого року. Лайнер прямував в Аргентину, але втратив зв’язок з наземними службами і повернувся в аеропорт. В результаті канцлер полетіла в Південну Америку регулярним рейсом.
"Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu." Defekter Betankungspanel bei #A319 verzögerte die Weiterreise von @HeikoMaas in #Keflavik. #Team_Luftwaffe löste auch diese Herausforderung. Mit 2 Stunden Verspätung am #JFK gelandet.— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) August 13, 2019