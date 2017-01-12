Літак НАТО провів оперативну розвідку поблизу Калінінградської області - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Літак дальнього радіолокаційного виявлення і авіаційного наведення НАТО Е-3А "АВАКС" здійснив розвідувальний політ біля російських рубежів на півдні Балтики, передає УНН із посиланням на "Газету.Ru".
ЗМІ відзначає, що літак з бортовим номером LX-N90447 і позивним NATO06, що вилетів з натовської бази Гайленкірхен у Німеччині, зробив підліт до Калінінградської області з півдня.
Крім того, видання уточнює, що "літак вів активну розвідку російської території, перебуваючи в повітряному просторі Польщі на висоті близько 9,5 тис. метрів".
Раніше у Кремлі завили, що Росія вбачає у 3 тис. військових, які прибувають до Польщі, загрозу безпеці своєї країни.