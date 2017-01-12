Самолет НАТО провел оперативную разведку вблизи Калининградской области - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А "АВАКС" совершил разведывательный полет у российских рубежей на юге Балтики, передает УНН со ссылкой на "Газету.Ru".
СМИ отмечает, что самолет с бортовым номером LX-N90447 и позывным NATO06, вылетевший с натовской базы Гейленкирхен в Германии, сделал подлет к Калининградской области с юга.
Кроме того, издание уточняет, что "самолет вел активную разведку российской территории, находясь в воздушном пространстве Польши на высоте около 9,5 тыс. метров".
Ранее в Кремле завили, что Россия видит в 3 тыс. военных, прибывающих в Польшу, угрозу безопасности своей страны .