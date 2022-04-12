Лінію фронту відсунули від Дніпропетровської області – Вілкул
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Лінія бойових дій відсунута від Дніпропетровщини і тепер проходить територіями Херсонської області. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Завдяки доблесті наших військових лінія фронту знаходиться вже не на кордоні Криворізького району та Херсонської області, вона просунута значно далі в бік і проходить вже всередині Херсонської області. Звільнено понад 15 населених пунктів, вороги намагаються огризатися дуже серйозно, але наші військові дуже якісно знищують і техніку і живу силу противника", - сказа Вілкул.
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За його словами, в області займаються відновленням нормального, мирного життя у звільнених селах Херсонського регіону. Це стосується продуктів, медицини, нормальної роботи поліції.
За останні 3 дні подача електроенергії відновлена в усі села, які раніше перебували під окупацією, додав він.
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Як писав УНН, у Сумській області розпочався процес відновлення контролю за державним кордоном, однак техніка ворога залишається у певній близькості до кордону.