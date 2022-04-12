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Линию фронта отодвинули от Днепропетровской области – Вилкул

Киев • УНН

 • 341981 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Линия боевых действий отодвинута от Днепропетровской области и теперь проходит территориями Херсонской области. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона, пишет УНН.

Линию фронта отодвинули от Днепропетровской области – Вилкул

Цитата

"Благодаря доблести наших военных линия фронта находится уже не на границе Криворожского района и Херсонской области, она продвинута значительно дальше в сторону и проходит уже внутри Херсонской области. Освобождено более 15 населенных пунктов, враги пытаются огрызаться очень серьезно, но наши военные очень качественно уничтожают и технику и живую силу противника", - сказал Вилкул.

Детали

По его словам, в области занимаются восстановлением нормальной, мирной жизни в освобожденных селах Херсонского региона. Это касается продуктов, медицины, нормальной работы полиции.

За последние 3 дня подача электроэнергии восстановлена во все села, которые ранее находились под оккупацией, добавил он.

Ранее

Как писал УНН, в Сумской области начался процесс восстановления контроля за государственной границей, однако техника врага остается в определенной близости к границе.

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