Линию фронта отодвинули от Днепропетровской области – Вилкул

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"Благодаря доблести наших военных линия фронта находится уже не на границе Криворожского района и Херсонской области, она продвинута значительно дальше в сторону и проходит уже внутри Херсонской области. Освобождено более 15 населенных пунктов, враги пытаются огрызаться очень серьезно, но наши военные очень качественно уничтожают и технику и живую силу противника", - сказал Вилкул.

Детали

По его словам, в области занимаются восстановлением нормальной, мирной жизни в освобожденных селах Херсонского региона. Это касается продуктов, медицины, нормальной работы полиции.

За последние 3 дня подача электроэнергии восстановлена во все села, которые ранее находились под оккупацией, добавил он.

Ранее

Как писал УНН, в Сумской области начался процесс восстановления контроля за государственной границей, однако техника врага остается в определенной близости к границе.