Ліквідація наслідків обстрілу в Умані: у ДСНС проінформували щодо ситуації станом на ранок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій надала оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків російського обстрілу міста Умань станом на ранок, де одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. Про це ДСНС повідомили на своїй сторінці у Telegram.
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"Станом на Умань 06:00 29 квітня внаслідок російської ракетної атаки загинуло 23 особи, з них 4 дитини. Травмовано 18, ще 17 громадян врятовано.
Психологами ДСНС надано допомогу 115 громадянам", - йдеться у повідомленні.
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Також у ДСНС проінформували, що станом на ранок, 29 квітня, вивезено 247 куб.м. будівельних залишків.
"Наразі проводиться розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих", - додали у службі.
Нагадаємо
Вчора, 28 квітня, о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.
В Черкаській області оголошена триденна жалоба.