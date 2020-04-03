Лікарів-інтернів дозволили переводити на заочку у разі їх залучення до боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Уряд вніс зміни до постанови № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, згідно з якими обласні державні адміністрації та Київська міська державна адміністрація у разі потреби повинні перевести лікарів-інтернів на заочну форму навчання і залучити до боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на нову редакцію постанови, розміщену на Урядовому порталі.
Відтак, ОДА і КМДА потрібно у разі потреби забезпечити оперативне відкликання з очної форми навчання на заочну лікарів-інтернів для залучення до надання медичної допомоги.
Як повідомляв УНН раніше, інтернів та студентів старших курсів медичних університетів залучатимуть до боротьби з коронавірусом в Україні.