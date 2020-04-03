Врачей-интернов позволили переводить на заочку в случае их привлечения к борьбе с COVID-19

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Правительство внесло изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", согласно которым областные государственные администрации и Киевская городская государственная администрация в случае необходимости должны перевести врачей-интернов на заочную форму обучения и привлечь к борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на новую редакцию постановления, размещенную на Правительственном портале.