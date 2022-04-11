Лікар дав поради, як підтримати серцево-судинну систему, що страждає від стресу на фоні війни

На прохання УНН лікар нагадав правила контролю за здоров’ям серцево-судинної системи. Ми усвідомлюємо, що ці поради підходять здебільшого людям, які перебувають на відносно безпечних територіях, однак, також можуть відчувати стрес.

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«Найбільше навантаження йде на серцево-судинну систему при стресі. Адже велика кількість адреналіну пошкоджує серцево-судинну систему. Найбільше страждають судини, серце особливо, якщо вже є проблеми з серцево-судинними захворюваннями. У таких людей це може спровокувати гіпертонічний криз або спазм судин й гостру серцеву недостатність, або навіть інфаркт, інсульт», - розповів Стойка.

Деталі

За його словами, для підтримки серцево-судинної системи на фоні стресу через війну бажано мати тонометр, що дозволить виміряти артеріальний тиск – він немає перевищувати 140/90. Бажано вимірювати тиск зранку, а людина має перебувати у відносному спокої.

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«Можливо поспостерігати людям за своїм тиском, наприклад, декілька днів підряд, а потім не кожного дня це робити, але розуміти, що переважну більшість вимірів тиск не перевищує 140/90. Якщо перевищує або постійно перевищує, то людина повинна приймати ліки. Потрібно, щоб проконсультував сімейний лікар або кардіолог. Якщо постійно підвищений тиск, бажано це уточнити у фахівців, зробити кардіограму й тоді приймати ліки на постійній основі», - розповів Стойка.

Він зазначив, що сучасні ліки проти тиску, гіпертонії п'ються на постійній основі, але бувають невеличкі дози, які достатньо безпечні.

«Пульс повинен бути десь в середньому від 60 до 80 ударів в хвилину в стані спокою. Якщо він менше або вище – це вже вважається одним з видів аритмії. Тахікардія - якщо перевищує, або брадикардія. Й те і те означає, що потрібно консультуватися із лікарем. Якщо є можливість, варто зробити аналіз крові, подивитися, які зазвичай основні показники – це рівень цукру, глікозидного гемоглобіну. Дуже інформативний аналіз саме по цукру. Друге - це рівень холестерину, тільки не самого холестерину загального, а його фракцій. Холестерину низької щільності, ліпопротеїнів низької щільності, ліпопротеїнів високої щільності», - порадив лікар.

Стойка зазначив, що ці показники, особливо ліпопротеїнів низької щільності, – поганий холестерин, якщо він перевищує 2,5 ммоль/л, це вже погано.

«Тобто, слідкувати за цими показниками, тому що це показує, чи є проблеми з атеросклерозом, якщо є можливість ще зробити доплерографію, тобто досліджуються стінки судин, теж вони показують, на скільки у людини виражений атеросклероз», - сказав Стойка.

Доповнення

Раніше Стойка у коментарі УНН дав поради людям, які перебувають у відносній безпеці в Україні, або ж за кордоном, але не можуть нормально спати через психоемоційне навантаження.