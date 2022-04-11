Врач дал советы, как поддержать сердечно-сосудистую систему, страдающую от стресса на фоне войны

По просьбе УНН врач напомнил правила контроля за здоровьем сердечно-сосудистой системы. Мы осознаем, что эти советы подходят по большей части людям, находящимся на относительно безопасных территориях, однако, также могут испытывать стресс.

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"Наибольшая нагрузка идет на сердечно-сосудистую систему при стрессе. Ведь большое количество адреналина повреждает сердечно-сосудистую систему. Больше всего страдают сосуды, сердце особенно, если уже есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У таких людей это может спровоцировать гипертонический криз или спазм сосудов и острую сердечную недостаточность, или даже инфаркт, инсульт", - рассказал Стойка.

Детали

По его словам, для поддержки сердечно-сосудистой системы на фоне стресса из-за войны желательно иметь тонометр, который позволит измерить артериальное давление - оно не должно превышать 140/90. Желательно измерять давление утром, а человек должен находиться в относительном покое.

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"Возможно понаблюдать людям за своим давлением, например, несколько дней подряд, а потом не каждый день это делать, но понимать, что подавляющее большинство измерений давление не превышает 140/90. Если превышает или постоянно превышает, то человек должен принимать лекарства. Нужно, чтобы проконсультировал семейный врач или кардиолог. Если постоянно повышенное давление, желательно это уточнить у специалистов, сделать кардиограмму и тогда принимать лекарства на постоянной основе", - рассказал Стойка.

Он отметил, что современные лекарства против давления, гипертонии пьются на постоянной основе, но бывают небольшие дозы, которые достаточно безопасны.

"Пульс должен быть где-то в среднем от 60 до 80 ударов в минуту в состоянии покоя. Если он ниже или выше - это уже считается одним из видов аритмии. Тахикардия - если превышает, или брадикардия. И то и то означает, что нужно консультироваться с врачом. Если есть возможность, стоит сделать анализ крови, посмотреть, какие обычно основные показатели - это уровень сахара, гликозидного гемоглобина. Очень информативный анализ именно по сахару. Второе - это уровень холестерина, только не самого холестерина общего, а его фракций. Холестерина низкой плотности, липопротеинов низкой плотности, липопротеинов высокой плотности", - посоветовал врач.

Стойка отметил, что эти показатели, особенно липопротеинов низкой плотности, - плохой холестерин, если он превышает 2,5 ммоль/л, это уже плохо.

"То есть, следить за этими показателями, потому что это показывает, есть ли проблемы с атеросклерозом, если есть возможность еще сделать допплерографию, то есть исследуются стенки сосудов, тоже они показывают, на сколько у человека выражен атеросклероз", - сказал Стойка.

Дополнение

Ранее Стойка в комментарии УНН дал советы людям, которые находятся в относительной безопасности в Украине, или за рубежом, но не могут нормально спать из-за психоэмоциональной нагрузки.