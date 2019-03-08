Ліга Європи: поразки "Зеніта" Ракицького та "Арсеналу", перемога "Наполі"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. В рамках 1/8 фіналу Ліги Європи відбулися усі перші поєдинки восьми пар даної стадії, передає УНН.
Колишній суперник "Динамо" по груповому етапу французький "Ренн" завоював сенсаційну домашню звитягу над лондонським "Арсеналом" 3:1. За переможців забивав Буріго, Сарр і Монреаль (автогол), за "канонірів" Івобі. З 41 хвилини "Арсенал" залишався у меншості через вилучення Сократіса.
Пітерський "Зеніт" із захисником Ярославом Ракицьким (провів усі 90 хвилин) поступився вдома "Вільяреалу" 1:3.
Італійський "Наполі" не мав проблем у домашній грі із "Зальцбургом" – 3:0. Натомість інший представник Серії А "Інтер" в гостях розписав нічию 0:0 із "Айнтрахтом".
Результати інших баталій:
"Динамо" Загреб – "Бенфіка" 1:0
"Севілья" – "Славія" 2:2
"Валенсія" – "Краснодар" 2:1.
Нагадаємо, що "Динамо" пропустило три м'ячі у грі з "Челсі".