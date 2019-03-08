Лига Европы: поражение "Зенита" Ракицкого и "Арсенала", победа "Наполи"
Киев • УНН
КИЕВ. восьмое марта. УНН. В рамках 1/8 финала Лиги Европы произошли все первые поединки восьми пар данной стадии, передает УНН.
Бывший соперник "Динамо" по групповому этапу французский "Ренн" завоевал сенсационную домашнюю победу над лондонским "Арсеналом" 3:1. За победителей забивал Буриго, Сарр и Монреаль (автогол), за "канониров" Ивоби. С 41 минуты "Арсенал" оставался в меньшинстве после удаления Сократиса.
Питерский "Зенит" с защитником Ярослав Ракицкий (провел все 90 минут) уступил дома "Вильярреала" 1:3.
Итальянский "Наполи" не имел проблем в домашней игре с "Зальцбургом" - 3:0. Зато другой представитель Серии А "Интер" в гостях расписал ничью 0:0 с "Айнтрахт".
Результаты других баталий:
"Динамо" Загреб - "Бенфика" 1:0
"Севилья" - "Славия" 2:2
"Валенсия" - "Краснодар" 2:1.
Напомним, что "Динамо" пропустило три мяча в игре с "Челси".