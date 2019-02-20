Ліга чемпіонів: "Шальке" втратив перемогу над "Манчестер Сіті"

Ляп у виконанні воротаря Фарманна і захисника С. Сане (перший біля воріт відпасував на другого) призвів до перехоплення м’яча “містянами” та голу в пусті ворота від Агуеро. Але на перерву “кобальтові” пішли в ролі лідерів. Цьому сприяли два призначення пенальті. У першому епізоді м’яч потрапив у руку Отаменді, в іншому Фернандіньо завалив на газон С.Сане. В обох випадках точним з 11-метрової точки виявився Бенталеб.

Англійський клуб мав значну перевагу в статистичному плані, але реалізувати її зумів тільки в останні п’ять хвилин, коли м’ячами відзначилися Лерой Сане та Рахім Стерлінг — 2:3.

Примітно, що Коноплянка не потрапив до заявки “Шальке” на матч, а Зінченко просидів на лаві запасних, і з’явився на полі на 87 хвилині замість Де Брюйне.

Додамо, матч у відповідь пройде в Манчестері 12-го березня.