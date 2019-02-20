Лига чемпионов: "Шальке" упустил победу над "Манчестер Сити"

Ляп в исполнении вратаря Фарманна и защитника С. Сане (первый у ворот отпасовал на второго) привел к перехвату мяча “горожанами” и голу в пустые ворота от Агуэро. Но на перерыв “кобальтовые” ушли в роли лидеров. Этому способствовали два назначения пенальти. В первом эпизоде мяч попал в руку Отаменди, в другом Фернандиньо завалил на газон С. Сане. В обоих случаях точным с 11-метровой точки оказался Бенталеб.

Английский клуб имел значительное преимущество в статистическом плане, но реализовать ее сумел только в последние пять минут, когда мячами отличились Лерой Сане и Стерлинг — 2:3.

Примечательно, что Коноплянка не попал в заявку “Шальке” на матч, а Зинченко просидел на скамейке запасных, и появился на поле на 87 минуте вместо Де Брюйне.

Добавим, ответный пройдет в Манчестере 12 марта.