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Лідери Румунії, Німеччини та Молдови зустрілися у Бухаресті

Лідери Румунії, Німеччини та Молдови зустрілися у Бухаресті

Київ • УНН

 • 822129 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Бухареста для тристоронніх переговорів з президентами Румунії та Молдови. Три країни прагнуть зміцнити зв'язки на тлі війни в Україні і обмірковують способи підтримки Молдови. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Німецький лідер вперше зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом у палаці Котрочень у Бухаресті для двосторонніх переговорів, присвячених безпеці, економіці та енергетиці. Вони також обговорили оборонну співпрацю на східному фланзі НАТО та безпеку у Чорноморському регіоні.

Йоганніс заявив на пресконференції після переговорів, що стратегічне значення Чорноморського регіону зростає, і закликав НАТО "значно посилити" там свою оборону та потенціал стримування.

Зі свого боку, Шольц підкреслив міцні відносини між його країною та Румунією і повторив обіцянку "надавати Україні військову підтримку доти, поки це необхідно, і ми працюємо над цим постійно і разом".

За словами Йоганніса, два лідери також погодилися з важливістю розширення Європейського Союзу та з тим, що Західні Балкани "залишаються ключовим пріоритетом".

Пізніше до Йоганніса і Шольца приєдналась президент Молдови Майя Санду для переговорів про способи підтримки її країни, яка за останній рік зіткнулася з низкою криз, у тому числі з можливими спробами дестабілізації з боку Москви. Молдова, яка не входить до НАТО, отримала статус кандидата в члени ЄС у червні минулого року, того ж дня, що й Україна.

Санду заявила на пресконференції після переговорів, що Молдова є "найвразливішим сусідом України", додавши, що "коли наші цінності зазнають нападів, демократичні країни мають допомагати одна одній".

"Дехто хотів, щоб Молдова впала... Молдова стоїть на своєму", - сказала вона. "Ми позбулися російського шантажу щодо газу, допомогли людям оплачувати рахунки і, найголовніше, підтримали європейські цінності. Молдова показала всьому світу, що ми є європейською країною".

Шольц заявив журналістам, що Молдова є "частиною європейської сім'ї", і висловив занепокоєння у зв'язку із повідомленнями про те, що росія намагається дестабілізувати Молдову.

Йоганніс сказав, що "Молдова не самотня", зазначивши, що тристороння зустріч у понеділок "чітко демонструє цей факт".

Додамо

Минулого місяця молдавська поліція заявила, що зірвала змову груп диверсантів, що підтримуються росією, спеціально навчених для організації масових заворушень проти прозахідного уряду країни. Це сталося через кілька днів після того, як представники американської розвідки заявили, що люди, які мають зв'язки з російською розвідкою, мали намір використати протести як основу для повалення уряду Молдови.

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