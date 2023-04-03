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Лидеры Румынии, Германии и Молдовы встретились в Бухаресте

Лидеры Румынии, Германии и Молдовы встретились в Бухаресте

Киев • УНН

 • 822126 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Бухарест для трехсторонних переговоров с президентами Румынии и Молдовы. Три страны стремятся укрепить связи на фоне войны в Украине и обдумывают способы поддержки Молдовы. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Немецкий лидер впервые встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом во дворце Котрочень в Бухаресте для двусторонних переговоров, посвященных безопасности, экономике и энергетике. Они также обсудили оборонное сотрудничество на восточном фланге НАТО и безопасность в Черноморском регионе.

Йоханнис заявил на пресс-конференции после переговоров, что стратегическое значение Черноморского региона растет, и призвал НАТО "значительно усилить" там свою оборону и потенциал сдерживания.

Со своей стороны, Шольц подчеркнул прочные отношения между его страной и Румынией и повторил обещание "оказывать Украине военную поддержку до тех пор, пока это необходимо, и мы работаем над этим постоянно и вместе".

По словам Йоханниса, два лидера также согласились с важностью расширения Европейского Союза и с тем, что Западные Балканы "остаются ключевым приоритетом".

Позже к Йоханнису и Шольцу присоединилась президент Молдовы Майя Санду для переговоров о способах поддержки ее страны, которая за последний год столкнулась с рядом кризисов, в том числе с возможными попытками дестабилизации со стороны Москвы. Молдова, которая не входит в НАТО, получила статус кандидата в члены ЕС в июне прошлого года, в тот же день, что и Украина.

Санду заявила на пресс-конференции после переговоров, что Молдова является "самым уязвимым соседом Украины", добавив, что "когда наши ценности подвергаются нападениям, демократические страны должны помогать друг другу".

"Некоторые хотели, чтобы Молдова упала... Молдова стоит на своем", - сказала она. "Мы избавились от российского шантажа по газу, помогли людям оплачивать счета и, самое главное, поддержали европейские ценности. Молдова показала всему миру, что мы являемся европейской страной".

Шольц заявил журналистам, что Молдова является "частью европейской семьи", и выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что россия пытается дестабилизировать Молдову.

Йоханнис сказал, что "Молдова не одинока", отметив, что трехсторонняя встреча в понедельник "четко демонстрирует этот факт".

Добавим

В прошлом месяце молдавская полиция заявила, что сорвала заговор групп диверсантов, поддерживаемых россией, специально обученных для организации массовых беспорядков против прозападного правительства страны. Это произошло через несколько дней после того, как представители американской разведки заявили, что люди, имеющие связи с российской разведкой, намеревались использовать протесты как основу для свержения правительства Молдовы.

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