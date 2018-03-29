Лідери "нормандської четвірки" у найближчі місяці розглянуть прискорення імплементації Мінська
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Лідери країн Нормандської четвірки розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації Мінських домовленостей у найближчі місяці. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента, передає УНН.
“Лідери країн Нормандської четвірки підтверджують їхню відданість імплементації Мінських домовленостей у всіх її вимірах (безпековому, політичному, гуманітарному та соціально-економічному). Вони розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації домовленостей у найближчі місяці”, — йдеться в повідомлені.
У цьому зв’язку лідери країн Нормандської четвірки привітали домовленість щодо поновлення з 30 березня 2018 року режиму припинення вогню з нагоди Великодніх свят, досягнуту Тристоронньою контактною групою 26 березня 2018 року. Лідери підкреслили важливість її ретельного дотримання та забезпечення ефективного моніторингу і верифікації з боку СММ ОБСЄ.
На тлі успішного звільнення близько 300 осіб 27 грудня 2017 року, вони закликали докладати більше зусиль з метою звільнення решти відповідно до формули “всіх на всіх”.
Нагадаємо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації в Донбасі домовилася про повне припинення вогню на лінії розмежування в зоні бойових дій на період великодніх свят, починаючи з 30 березня.