Лидеры "нормандской четверки" в ближайшие месяцы рассмотрят ускорение имплементации Минска

"Лидеры стран Нормандской четверки подтверждают их преданность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом). Они рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

В этой связи лидеры стран Нормандской четверки приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников, достигнутую трехстороннего контактной группой 26 марта 2018. Лидеры подчеркнули важность ее тщательного соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ.

На фоне успешного освобождения около 300 человек 27 декабря 2017, они призвали прилагать больше усилий с целью освобождения остальных в соответствии с формулой "всех на всех".

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.