Лидеры "нормандской четверки" в ближайшие месяцы рассмотрят ускорение имплементации Минска
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Лидеры стран Нормандской четверки рассмотрят возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей в ближайшие месяцы. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента, передает УНН.
"Лидеры стран Нормандской четверки подтверждают их преданность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом). Они рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.
В этой связи лидеры стран Нормандской четверки приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников, достигнутую трехстороннего контактной группой 26 марта 2018. Лидеры подчеркнули важность ее тщательного соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ.
На фоне успешного освобождения около 300 человек 27 декабря 2017, они призвали прилагать больше усилий с целью освобождения остальных в соответствии с формулой "всех на всех".
Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.