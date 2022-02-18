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Лідери G7 проведуть відеоконференцію щодо ситуації на українсько-російському кордоні 24 лютого

Лідери G7 проведуть відеоконференцію щодо ситуації на українсько-російському кордоні 24 лютого

Київ • УНН

 • 22481 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Лідери країн "Групи семи" (G7) проведуть відеоконференцію 24 лютого. На порядку денному буде ситуація навколо України. Про це під час спілкування з журналістами у Берліні заявив представник уряду ФРН Вольфганг Бюхнер, повідомляє УНН.

Цитата:

"Обговорюватимуться, зокрема, геополітичні питання у зв'язку зі становищем на російсько-українському кордоні", - заявив Бюхнер.

Деталі

Онлайн-зустріч відбудеться у межах підготовки до саміту G7, на зустрічі також виступить канцлер ФРН Олаф Шольц.

Доповнення

Раніше повідомлялося про те, що міністри закордонних справ “Групи семи” проведуть переговори щодо ситуації навколо України у суботу у Мюнхені.

Тим часом, наразі навколо кордонів України сконцентровано приблизно 149 тисяч російських військових, і ця кількість найближчим часом може збільшитись ще на кілька тисяч, вказують у Міноборони України.

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