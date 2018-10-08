Лідери АПЛ "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" зіграли внічию в очній грі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У головному протистоянні 8-го туру чемпіонату Англії з футболу “Ліверпуль” на “Енфілді” прийняв “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка, передає кореспондент УНН.

На 5 хвилині Мохаммед Салах завдав удару, але м’яч пройшов біля стійки. Вже після ігрової години Марез перевірив на пильність Аліссона. Далі Салах відповів пострілом, який закінчився впевненими діями Едерсона. Також єгиптянин спробував закрутити ігровий снаряд під дальню стійку з дальнього, гострого штрафного. Проте м’яч пролетів повз площини.

Головний епізод зустрічі стався на 85 хвилині, коли захисник “мерсисайдців” Вірджіл зніс Лероя Сане. Рефері Аткінсон призначив пенальті, але Марез надіслав м’яч вище поперечини — 0:0.

Примітно, що до заявки “міщан” на гру Хосеп Гвардіола не став включати нашого Зінченка.

Додамо, що “Челсі” завдяки крупній звитязі над “Саутгемптоном” (3:0) набрав 20 очок, та разом із “Ліверпулем” і “МС” очолив таблицю.

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