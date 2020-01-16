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Лідер світового тенісного рейтингу у парному розряді АТР здав позитивний допінг-тест

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Перша ракетка світу в парному розряді колумбієць Роберт Фарах повідомив, що його допінг-проба дала позитивний результат, повідомляє УНН з посиланням на Twitter спортсмена.

Лідер світового тенісного рейтингу у парному розряді АТР здав позитивний допінг-тест

Тенісист заявив, що Міжнародна федерація тенісу (ITF) повідомила йому про присутність болденона в пробі, яка була здана 7 жовтня 2019 року в місті Калі.

За словами спортсмена, він здавав допінг-пробу і за два тижні до цього в Шанхаї, і ще 15 разів по ходу сезону — у всіх випадках результат був негативний.

Також Фарах вважає, що проблеми з тестом пов’язаний із колумбійським м’ясом, яке він вживав.

Таким чином, Фарах і Хуан Себастьян Кабаль, які в минулому сезоні виграли “Вімблдон” і “US Open”, не зможуть взяти участь у “Australian Open”, який стартує в 20 січня.

Зауважимо, що перша ракетка світу в парному рейтингу 32-річний Фарах двічі вигравав турніри “Великого Шолома” в парному розряді і загалом 16 турнірів в кар’єрі.

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