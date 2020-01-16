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Лидер мирового теннисного рейтинга в парном разряде АТР сдал положительный допинг-тест

Киев • УНН

 • 11292 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Первая ракетка мира в парном разряде колумбиец Роберт Фарах сообщил, что его допинг-проба дала положительный результат, сообщает УНН со ссылкой на Twitter спортсмена.

Лидер мирового теннисного рейтинга в парном разряде АТР сдал положительный допинг-тест

Теннисист заявил, что Международная федерация тенниса (ITF) сообщила ему о присутствии болденона в пробе, которая была сдана 7 октября 2019 года в городе Кали.

По словам спортсмена, он сдавал допинг-пробу и за две недели до этого в Шанхае, и еще 15 раз по ходу сезона — во всех случаях результат был отрицательный.

Также Фарах считает, что проблемы с тестом связаны с колумбийским мясом, которое он употреблял.

Таким образом, Фарах и Хуан Себастьян Кабаль, которые в прошлом сезоне выиграли “Уимблдон” и “US Open”, не смогут принять участие в “Australian Open”, который стартует в 20 января.

Заметим, что первая ракетка мира в парном рейтинге 32-летний Фарах дважды выигрывал турниры “Большого Шлема” в парном разряде и всего 16 турниров в карьере.

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