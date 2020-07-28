Лідер НБА зазнав поразки перед рестартом сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Лідер турнірної таблиці НБА “Мілуокі Бакс” провів товариський поєдинок із “Нью-Орлеан Пеліканс” перед рестартом регулярного сезону, передає кореспондент УНН.
На початку зустрічі “Бакс” приголомшили супротивника, повівши у рахунку 15:3. Після цього “Пеліканс” підтягнулися і пішли на велику перерву програючи 50:53.
Ривок імені “Джей Джей Реддіка” (забив 11 очок поспіль своєї команди) дозволив “Пеліканс” захопити лідируючу позицію — 90:81. У заключному проміжку представник Східної конференції не зумів змінити ситуацію — 124:103 на користь “Пеліканс”.
У “Бакс” 30 пунктів здобув Антетокунмпо, 16 в активі Міддлтона. За “Пеліканс” 20 балів приніс Реддік, 17 Хейс.
Додамо, 1-го серпня “Бакс” проведе перший поєдинок після рестарту сезону у протистоянні з “Бостоном”.