Лидер НБА потерпел поражение перед рестартом сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Лидер турнирной таблицы НБА “Милуоки Бакс” провел товарищеский поединок с “Нью-Орлеан Пеликанс” перед рестартом регулярного сезона, передает корреспондент УНН.
В начале встречи “Бакс” ошеломили противника, повев в счете 15: 3. После этого “Пеликанс” подтянулись и ушли на большой перерыв проигрывая 50:53.
Рывок имени “Джей Джей Реддик” (забил 11 очков подряд своей команды) позволил “Пеликанс” захватить лидирующую позицию — 90:81. В заключительном промежутке представитель Восточной конференции не сумел изменить ситуацию — 124:103 в пользу “Пеликанс”.
В “Бакс” 30 пунктов получил Антетокунмпо, 16 в активе Миддлтон. За “Пеликанс” 20 баллов принес Реддик, 17 Хейс.
Добавим, 1 августа “Бакс” проведет первый поединок после рестарта сезона в противостоянии с “Бостоном”.