Лідер хунти Буркіна-Фасо назвав росію стратегічним союзником
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Лідер хунти Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре заявив, що росія стала ключовим стратегічним союзником, але заперечив, що російські найманці вагнера підтримували сили Буркіна-Фасо у їх боротьбі з ісламістськими збройними угрупованнями. Про це пише Reuters, передає УНН.
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В телеінтерв'ю Траоре запитали, хто зараз є міжнародними союзниками Буркіна-Фасо у конфлікті, який за останнє десятиліття забрав життя тисяч людей і залишив близько 2,5 мільйонів переміщених осіб у регіоні Сахеля.
"Відхід французької армії не означає, що Франція не є союзником", - відповів Траоре. "Але ми маємо і стратегічних союзників. Ми маємо нові форми співпраці. росія, наприклад, є стратегічним союзником".
Він сказав, що росія була великим постачальником військової техніки і залишиться ним, не уточнивши подробиць.
"Я задоволений співпрацею з росією. Це відверто", - сказав лідер хунти.
Траоре попросили прокоментувати повідомлення про те, що сили вагнера також перебувають у Буркіна-Фасо.
"Наша армія бореться сама. Присутність вагнера була вигадана, щоб нашкодити Буркіна, щоб країни не співпрацювали з нами".
Що передувало
Західні країни стурбовані розширенням впливу росії в африканському Сахелі та його прикордонних регіонах.
Франція вивела свої війська з Малі минулого року після того, як тамтешня хунта почала працювати з російською групою вагнера для боротьби з повстанцями, які подобаються Аль-Каїді та Ісламській державі.
Нестабільність у Буркіна-Фасо спровокувала минулого року два перевороти, здійснені військовими. Заворушення в регіоні почалися в сусідньому Малі у 2012 році, коли ісламісти придушили сепаратистське повстання туарегів. З того часу насильство поширилося на Буркіна-Фасо та Нігер і загрожує дестабілізувати обстановку у прибережних країнах.