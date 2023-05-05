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Лідер хунти Буркіна-Фасо назвав росію стратегічним союзником

Лідер хунти Буркіна-Фасо назвав росію стратегічним союзником

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Лідер хунти Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре заявив, що росія стала ключовим стратегічним союзником, але заперечив, що російські найманці вагнера підтримували сили Буркіна-Фасо у їх боротьбі з ісламістськими збройними угрупованнями. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

В телеінтерв'ю Траоре запитали, хто зараз є міжнародними союзниками Буркіна-Фасо у конфлікті, який за останнє десятиліття забрав життя тисяч людей і залишив близько 2,5 мільйонів переміщених осіб у регіоні Сахеля.

"Відхід французької армії не означає, що Франція не є союзником", - відповів Траоре. "Але ми маємо і стратегічних союзників. Ми маємо нові форми співпраці. росія, наприклад, є стратегічним союзником".

Він сказав, що росія була великим постачальником військової техніки і залишиться ним, не уточнивши подробиць.

"Я задоволений співпрацею з росією. Це відверто", - сказав лідер хунти.

Траоре попросили прокоментувати повідомлення про те, що сили вагнера також перебувають у Буркіна-Фасо.

"Наша армія бореться сама. Присутність вагнера була вигадана, щоб нашкодити Буркіна, щоб країни не співпрацювали з нами".

Що передувало

Західні країни стурбовані розширенням впливу росії в африканському Сахелі та його прикордонних регіонах.

Франція вивела свої війська з Малі минулого року після того, як тамтешня хунта почала працювати з російською групою вагнера для боротьби з повстанцями, які подобаються Аль-Каїді та Ісламській державі.

Нестабільність у Буркіна-Фасо спровокувала минулого року два перевороти, здійснені військовими. Заворушення в регіоні почалися в сусідньому Малі у 2012 році, коли ісламісти придушили сепаратистське повстання туарегів. З того часу насильство поширилося на Буркіна-Фасо та Нігер і загрожує дестабілізувати обстановку у прибережних країнах.

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