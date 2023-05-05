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Лидер хунты Буркина-Фасо назвал россию стратегическим союзником

Лидер хунты Буркина-Фасо назвал россию стратегическим союзником

Киев • УНН

 • 417238 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Лидер хунты Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что россия стала ключевым стратегическим союзником, но отрицает, что российские наемники вагнера поддерживали силы Буркина-Фасо в их борьбе с исламистскими вооруженными группировками. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В телеинтервью Траоре спросили, кто сейчас является международными союзниками Буркина-Фасо в конфликте, который за последнее десятилетие унёс жизни тысяч людей и оставил около 2,5 миллионов перемещённых лиц в регионе Сахеля.

"Уход французской армии не означает, что Франция не является союзником", - ответил Траоре. "Но мы имеем и стратегических союзников. Мы имеем новые формы сотрудничества. россия, например, является стратегическим союзником".

Он сказал, что россия была крупным поставщиком военной техники и останется им, не уточнив подробностей.

"Я доволен сотрудничеством с россией. Это откровенно", - сказал лидер хунты.

Траоре попросили прокомментировать сообщения о том, что силы вагнера также находятся в Буркина-Фасо.

"Наша армия сражается сама. Присутствие вагнера было выдумано, чтобы навредить Буркина-Фасо, чтобы страны не сотрудничали с нами".

Что предшествовало

Западные страны обеспокоены расширением влияния россии в африканском Сахеле и его приграничных регионах.

Франция вывела свои войска из Мали в прошлом году после того, как местная хунта начала работать с российской группой вагнера для борьбы с повстанцами, которые нравятся Аль-Каиде и Исламскому государству.

Нестабильность в Буркина-Фасо спровоцировала в прошлом году два переворота, совершенных военными. Беспорядки в регионе начались в соседнем Мали в 2012 году, когда исламисты подавили сепаратистское восстание туарегов. С тех пор насилие распространилось на Буркина-Фасо и Нигер и угрожает дестабилизировать обстановку в прибрежных странах.

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