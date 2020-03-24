Лідер чемпіонату Італії з баскетболу відновив тренування під час пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Італійський БК "Віртус" відновив тренування після припинення діяльності команди через спалах коронавірусу, передає УНН з посиланням на головного тренера клубу Саши Джорджевича, слова якого приводить "Sportando".
Тренування клубу буде носити багато відмінностей у порівнянні зі стандартними: на майданчику зможе бути тільки один гравець, інший перебуватиме в тренажерному залі, і так усі інші баскетболісти будуть змінюватися почергово.
“Після цієї перерви ми знову повертаємося до роботи. Ми продовжуємо давати нашим хлопцям все можливе, щоб допомогти їм виконувати свою роботу і відновити сили та фізичну форму. Ми не здаємося. Санітарні працівники будуть дезінфікувати тренувальний центр, щоб ми продовжували працювати. Сподіваємося, що сезон продовжиться. Сподіваюся, скоро побачимося і знову демонструватимемо хороший баскетбол”, — заявив Джорджевич.
Зазначимо, що “Віртус” має 18 перемог в 20 матчах і лідирує в Серії А.