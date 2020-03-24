Лидер чемпионата Италии по баскетболу возобновил тренировки во время пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Итальянский БК "Виртус" возобновил тренировки после прекращения деятельности команды из-за вспышки коронавируса, передает УНН со ссылкой на главного тренера клуба Саши Джорджевича, слова которого приводит "Sportando".
Тренировка клуба будет носить много различий по сравнению со стандартными: на площадке сможет быть только один игрок, другой будет находиться в тренажерном зале, и так все остальные баскетболисты будут меняться поочередно.
"После этого перерыва мы снова возвращаемся к работе. Мы продолжаем давать нашим ребятам все возможное, чтобы помочь им выполнять свою работу и восстановить силы и физическую форму. Мы не сдаемся. Санитарные работники будут дезинфицировать тренировочный центр, чтобы мы продолжали работать. Надеемся, что сезон продолжится. Надеюсь, скоро увидимся и снова будем демонстрировать хороший баскетбол", - заявил Джорджевич.
Отметим, что "Виртус" имеет 18 побед в 20 матчах и лидирует в Серии А.