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Lego презентував набір "Сам удома", який розробив українець

Київ • УНН

 • 24526 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Данський виробник конструкторів Lego презентував набір за мотивами фільму "Сам удома", його дизайн розробив українець Алекс Сторожук. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт компанії.

Lego презентував набір "Сам удома", який розробив українець

Деталі

"Набір LEGO Ideas Home Alone ("Сам удома") вперше виконано у формі цегли. Дизайн створив 28-річний Алекс Сторожук з України", — ідеться у повідомленні.

Українець розробив дизайн нового набору в межах програми LEGO Ideas, згідно з якою фанати з різних країн пропонують компанії свої ідеї.

Конструктор має 3 955 деталей. Як зазначають, цей набір найбільший з тих, які коли-небудь створювали фанати.

"Як і кожна дитина 90-х, я виріс на перегляді "Сам удома", який займає особливе місце в моєму серці. Я навіть не можу уявити свята без цього фільму. Він дуже ностальгічний і змушує кожного разу пробуджувати теплі дитячі спогади", — зазначив Сторожук.

Набір за дизайном Алекса створювала конструкторка компанії Lego Антіка Браканова.

"Оживити будинок Алекса було приголомшливою розвагою. Він продумав кожен аспект, від планування кімнат до використання кольору і, звичайно ж, деталей із фільму, щоб зробити його миттєво впізнаваним", — розповіла вона.

Внутрішній і зовнішній вигляд будинку дуже схожий на той, який був у фільмі: є перший і другий поверх, кухня, підвал, горище. Окрім цього, до набору входять мініфігурки головних героїв: Кевіна, розбійників Гаррі та Марва, старого Марлі й мами Кевіна Кейт.

Продаватимуть конструктор із 1 листопада за 249,99 доларів (6,5 тисяч гривень).

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