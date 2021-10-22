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Lego представил набор "Один дома", который разработал украинец

Киев • УНН

 • 24526 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Датский производитель конструкторов Lego представил набор по мотивам фильма "Один дома", его дизайн разработал украинец Алекс Сторожук. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.

Lego представил набор "Один дома", который разработал украинец

Детали

"Набор LEGO Ideas Home Alone ("Один дома") впервые выполнен в форме кирпича. Дизайн создал 28-летний Алекс Сторожук из Украины", — говорится в сообщении.

Украинец разработал дизайн нового набора в рамках программы LEGO Ideas, согласно которой фанаты из разных стран предлагают компании свои идеи.

Конструктор имеет 3 955 деталей. Как отмечают, этот набор самый большой из тех, которые когда-либо создавали фанаты.

"Как и каждый ребенок 90-х, я вырос на пересмотре "Один дома", который занимает особое место в моем сердце. Я даже не могу представить праздники без этого фильма. Он очень ностальгический и заставляет каждый раз пробуждать теплые детские воспоминания", — отметил Сторожук.

Набор по дизайну Алекса создавала конструктор компании Lego Антика Браканова.

"Оживить дом Алекса было потрясающим развлечением. Он продумал каждый аспект, от планировки комнат к использованию цвета и, конечно же, деталей из фильма, чтобы сделать его мгновенно узнаваемым", — рассказала она.

Внутренний и внешний вид дома очень похож на тот, который был в фильме: есть первый и второй этаж, кухня, подвал, чердак. Кроме этого, в набор входят мини-фигурки главных героев: Кевина, разбойников Гарри и Марва, старика Марли и мамы Кевина Кейт.

Продавать конструктор будут с 1 ноября за 249,99 долларов (6,5 тысяч гривен).

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