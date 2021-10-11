Lego планує позбавити свої іграшки гендерних стереотипів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Данська компанія Lego не маркуватиме іграшки “для дівчаток” чи “для хлопчиків”. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
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За даними дослідження, яке провели на замовлення компанії, з’ясували, що дівчатка впевненіше граються з різними іграшками. Водночас 71% опитаних хлопчиків боялися, що з них глузуватимуть, якщо вони гратимуться “іграшками для дівчаток”.
“Батьки більше бояться, що їхніх синів, а не доньок, дражнитимуть за те, що вони граються з іграшками, пов’язаними з іншою статтю”, — сказала Мадлен Ді Нонно, виконавча директорка Інституту Джини Девіс, який проводив дослідження.
Дослідження також засвідчило, що хлопчиків частіше заохочують займатися спортом, а дівчаток — танцями, модою та кулінарією.
“Якщо дівчатка не граються з Lego або іншими конструкторами, вони не розвивають просторові навички, які допоможуть їм у майбутньому. Якщо ляльки не нав’язують хлопчикам, тоді вони втрачають навички виховання”, — зазначила професор, нейробіолог і автор книги “Гендерний мозок” Джина Ріппон.
Інститут Джини Девіс також з’ясував, що батьки обох статей оцінили чоловіків як “креативніших”. Також респонденти у шість разів частіше думали про вчених і спортсменів як про чоловіків, а не як про жінок, і більше ніж у вісім разів частіше вважали інженерів чоловіками.
На тлі таких показників опитування директор з маркетингу Lego Group Джулія Голдін оголосила, що компанія більше не маркуватиме іграшки “для дівчаток” і “для хлопчиків”, а товари на сайті розподілятимуть за інтересами.
“Наше завдання зараз — заохочувати хлопчиків і дівчаток гратися з наборами, які раніше традиційно вважали для них невластивими”, — додала Голдін.
В опитуванні взяло участь понад 7 тис. батьків та дітей із Китаю, Чехії, Японії, Польщі, Росії, Великої Британії і США.
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