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Lego планує позбавити свої іграшки гендерних стереотипів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Данська компанія Lego не маркуватиме іграшки “для дівчаток” чи “для хлопчиків”. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

За даними дослідження, яке провели на замовлення компанії, з’ясували, що дівчатка впевненіше граються з різними іграшками. Водночас 71% опитаних хлопчиків боялися, що з них глузуватимуть, якщо вони гратимуться “іграшками для дівчаток”.

“Батьки більше бояться, що їхніх синів, а не доньок, дражнитимуть за те, що вони граються з іграшками, пов’язаними з іншою статтю”, — сказала Мадлен Ді Нонно, виконавча директорка Інституту Джини Девіс, який проводив дослідження.

Дослідження також засвідчило, що хлопчиків частіше заохочують займатися спортом, а дівчаток — танцями, модою та кулінарією.

“Якщо дівчатка не граються з Lego або іншими конструкторами, вони не розвивають просторові навички, які допоможуть їм у майбутньому. Якщо ляльки не нав’язують хлопчикам, тоді вони втрачають навички виховання”, — зазначила професор, нейробіолог і автор книги “Гендерний мозок” Джина Ріппон.

Інститут Джини Девіс також з’ясував, що батьки обох статей оцінили чоловіків як “креативніших”. Також респонденти у шість разів частіше думали про вчених і спортсменів як про чоловіків, а не як про жінок, і більше ніж у вісім разів частіше вважали інженерів чоловіками.

На тлі таких показників опитування директор з маркетингу Lego Group Джулія Голдін оголосила, що компанія більше не маркуватиме іграшки “для дівчаток” і “для хлопчиків”, а товари на сайті розподілятимуть за інтересами.

“Наше завдання зараз — заохочувати хлопчиків і дівчаток гратися з наборами, які раніше традиційно вважали для них невластивими”, — додала Голдін.

В опитуванні взяло участь понад 7 тис. батьків та дітей із Китаю, Чехії, Японії, Польщі, Росії, Великої Британії і США.

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