Lego планирует лишить свои игрушки гендерных стереотипов

Детали

По данным исследования, которое провели по заказу компании, выяснили, что девочки уверенно играют с разными игрушками. В то же время 71% опрошенных мальчиков боялись, что их засмеют, если они будут играть “игрушками для девочек”.

“Родители больше боятся, что их сыновей, а не дочерей, будут дразнить за то, что они играют с игрушками, связанными с другим полом”, — сказала Мадлен Ди Нонна, исполнительный директор Института Джины Дэвис, который проводил исследование.

Исследование также показало, что мальчиков чаще поощряют заниматься спортом, а девочек — танцами, модой и кулинарией.

“Если девочки не играют с Lego или другими конструкторами, они не развивают пространственные навыки, которые помогут им в будущем. Если куклы не навязывают мальчикам, тогда они теряют навыки воспитания”, — отметила профессор, нейробиолог и автор книги “Гендерный мозг” Джина Риппон.

Институт Джины Дэвис также выяснил, что родители обоих полов назвали мужчин “более креативными”. Также респонденты в шесть раз чаще думали об ученых и спортсменов как о мужчинах, а не как о женщинах, и более чем в восемь раз чаще считали инженеров мужчинами.

На фоне таких показателей опроса директор по маркетингу Lego Group Джулия Голдин объявила, что компания больше не будет маркировать игрушки “для девочек” или “для мальчиков”, а товары на сайте будут распределять по интересам.

“Наша задача сейчас — поощрять мальчиков и девочек играть с наборами, которые ранее традиционно считали для них несвойственными”, — добавила Голдин.

В опросе приняло участие более 7 тыс. родителей и детей из Китая, Чехии, Японии, Польши, России, Великобритании и США.

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