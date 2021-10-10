Конструктори LEGO розкрили елементи сюжету нового "Бетмена"

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Набір Batmobile - показує оновлений автомобіль супергероя, The Riddler Face-Off - сутичка Бетмена і Загадочник в бетпечері, The Penguin Chase - Темний лицар переслідує Пінгвіна на автомобілі і Batman & Selina Kyle Motorcycle Pursuit - погоня на байках Бетмена за Жінкою кішкою.

16 жовтня очікується новий трейлер фільму. Зараз же про те, що сцени, представлені в наборах LEGO, відповідають фільму говорить, те що переслідування Бетменом Пінгвіна представлено в першому тізіре картини.

Нагадаємо, прем'єра фільму запланована на 4 березня 2022 року.