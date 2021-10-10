Конструкторы LEGO раскрыли элементы сюжета нового “Бэтмена”
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. LEGO представила четыре набора, касающихся предстоящей премьеры “Бэтмена” с Робертом Паттинсоном, сообщает УНН.
Детали
Набор Batmobile — показывающий обновленный автомобиль супергероя, The Riddler Face-Off — схватка Бэтмена и Загадочника в бэтпещере, The Penguin Chase — Темный рыцарь преследует Пингвина на автомобиле и Batman & Selina Kyle Motorcycle Pursuit — погоня на байка Бэтмена за Женщиной кошкой.
16 октября ожидается новый трейлер фильма. Сейчас же о том, что сцены, представленные в наборах LEGO, соответствую фильму говорит, то что преследование Бэтменом Пингвина представлено в первом тизире картины.
Напомним, премьера фильма запланирована на 4 марта 2022 года.