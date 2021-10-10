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Конструкторы LEGO раскрыли элементы сюжета нового “Бэтмена”

Конструкторы LEGO раскрыли элементы сюжета нового “Бэтмена”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. LEGO представила четыре набора, касающихся предстоящей премьеры “Бэтмена” с Робертом Паттинсоном, сообщает УНН.

Детали

Набор Batmobile — показывающий обновленный автомобиль супергероя, The Riddler Face-Off — схватка Бэтмена и Загадочника в бэтпещере, The Penguin Chase — Темный рыцарь преследует Пингвина на автомобиле и Batman & Selina Kyle Motorcycle Pursuit — погоня на байка Бэтмена за Женщиной кошкой.

16 октября ожидается новый трейлер фильма. Сейчас же о том, что сцены, представленные в наборах LEGO, соответствую фильму говорит, то что преследование Бэтменом Пингвина представлено в первом тизире картины.

Напомним, премьера фильма запланирована на 4 марта 2022 года.

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