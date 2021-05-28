Легка атлетика: Україна здобула першу медаль сезону "Діамантової ліги"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Представник легкої атлетики України Андрій Проценко виборов нагороду на другому етапі "Діамантової ліги", передає УНН з посиланням на НОК України.
Деталі
На другому етапі "Діамантової ліги", що проходить у місті Доха (Катар), у секторі для стрибків у висоту Проценко показав сьогодні третій результат - 2 метри і 27 см.
Золота нагорода в активі Іллі Іванюка (2,33 м), а срібна медаль дісталася Муртазу Баршиму з Катару (2,30 м).
Також у Досі змагалася Ольга Саладуха (сектор потрійного стрибка) - це був її перший старт з жовтня 2019 року. Досвідчена українка показала найкращий результат 14,04 метра, зайняла шосту позицію.
Доповнення
Третій етап Діамантової ліги пройде у Флоренції 10 червня.