Легка атлетика: Україна здобула першу медаль сезону "Діамантової ліги"

Деталі

На другому етапі "Діамантової ліги", що проходить у місті Доха (Катар), у секторі для стрибків у висоту Проценко показав сьогодні третій результат - 2 метри і 27 см.

Золота нагорода в активі Іллі Іванюка (2,33 м), а срібна медаль дісталася Муртазу Баршиму з Катару (2,30 м).

Також у Досі змагалася Ольга Саладуха (сектор потрійного стрибка) - це був її перший старт з жовтня 2019 року. Досвідчена українка показала найкращий результат 14,04 метра, зайняла шосту позицію.

Доповнення

Третій етап Діамантової ліги пройде у Флоренції 10 червня.